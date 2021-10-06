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Под Красноярском приостановили добычу золота из-за сточных вод

Под Красноярском приостановили добычу золота из-за сточных вод

Запрет на деятельность до 65 суток для золотодобывающей артели ООО «Сибирские сельские машины» за нарушение природоохранного законодательства был вынесен Манским районным судом, 6 октября сообщает пресс-служба администрации Красноярского края.

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