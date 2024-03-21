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ГТРК Татарстан

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В Татарстане зарегистрировали 69 случаев возвращения детей из приемных семей

В Татарстане зарегистрировали 69 случаев возвращения детей из приемных семей

В этом году в Татарстане было зарегистрировано 69 случаев возвращения детей из 40 приемных семей. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

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