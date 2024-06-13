Стартует чемпионат Европы по футболу

Турнир проходит без России во второй раз. Сборная РФ пропустила его только однажды — в 2000 году, после печально известного курьезного гола в ворота Александра Филимонова в последнем туре отборочного цикла.
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