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Федеральный судья США посоветовал отклонить иск против Роналду об изнасиловании

Федеральный судья США посоветовал отклонить иск против Роналду об изнасиловании

Карсон-Сити, 8 октября. Федеральный судья американского штата Невада Дэниел Альбрегтс рекомендовал отклонить иск против португальского футболиста Криштиану Роналду, которого жительница США Кэтрин Майорга обвиняет в изнасиловании, пишет агентство AP.

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