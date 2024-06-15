Правозащитники потребовали от Еревана расследовать насилие в отношении протестующих

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Международная неправительственная организация Amnesty International* (иностранный агент) потребовала от официального Еревана немедленно расследовать применения полицией насилия во время акций протеста в армянской столице.
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