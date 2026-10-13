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В заксо создали четыре партийных объединения. Руководитель фракции ЕР пока не избран

В заксо создали четыре партийных объединения. Руководитель фракции ЕР пока не избран

В законодательном собрании Свердловской области сформированы четыре партийных объединения. Как сообщила руководитель мандатной комиссии Елена Трескова, созданы фракции: «Единой России» (руководитель пока не избран); КПРФ (руководитель Олег Гордеев); «Справедливой России» (Екатерина Есина); партии «Новые люди» (Рант Краев).

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