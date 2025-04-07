Идеальный план получения бесплатной квартиры для семьи приезжих разработан: квартиры через детские дома

Валентина Лебедева

Прежде, чем определять ребенка в детский дом, необходимо лишать родителей родительских прав,в дальнейшем вести учет абсолютно всех затрат на данного ребенка, пока он находится в детском доме, взыскивая эти затраты с родителей, "бросивших" ребенка. А квартиру этому ребенку выделять только по договору социального найма без права приватизации с невозможностью проживания в этой квартире других родственников, кроме жены и родных детей. В дальнейшем, когда будет доказана "чистота" нахождения ребенка в детском доме, можно выдавать разрешение на приватизацию этой квартиры. И обязательно строгий контроль и учет детдомовцев с азиатскими чертами лица.