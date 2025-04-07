Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Идеальный план получения бесплатной квартиры для семьи приезжих разработан: квартиры через детские дома

Идеальный план получения бесплатной квартиры для семьи приезжих разработан: квартиры через детские дома

Avia.pro - СМИ Жилищный вопрос в России — это как старая сказка с бесконечным сюжетом: все хотят крышу над головой, но не всем она достаётся честным путём.

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Комментарии
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Валентина Лебедева
Прежде, чем определять ребенка в детский дом, необходимо лишать родителей родительских прав,в дальнейшем вести учет абсолютно всех затрат на данного ребенка, пока он находится в детском доме, взыскивая эти затраты с родителей, &quot;бросивших&quot; ребенка. А квартиру этому ребенку выделять только по договору социального найма без права приватизации с невозможностью проживания в этой квартире других родственников, кроме жены и родных детей. В дальнейшем, когда будет доказана &quot;чистота&quot; нахождения ребенка в детском доме, можно выдавать разрешение на приватизацию этой квартиры. И обязательно строгий контроль и учет детдомовцев с азиатскими чертами лица.
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7 час.
ВЛ
Валентина Лебедева
Также необходимо рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества лиц, непосредственно сдававших детей в детские дома, а после получения квартир детдомовцами, воссоединяющихся с детьми.
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7 час.
Егор П
а какого х..я они смогли завести своих родственников? али патент еще и на родственников? Слабо работают госучереждения!
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5 час.
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