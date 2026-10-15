Вице-премьер РФ Александр Новак заявил о рассмотрении возможности запрета экспорта сжиженного углеводородного газа для непроизводителей на Российской энергетической неделе, проходящей в Москве с 14 по 16 октября.
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