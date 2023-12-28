20 декабря в Брожской СШ в целях формирования у учащихся духовного воспитания прошел единый урок, посвященный покровительнице земли белорусской Евфросинии Полоцкой с участием отца Василия Храма иконы Божией Матери ´Казанской´ .
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