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Силы ПВО за ночь сбили два БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

По данным Минобороны в ночь на 18 ноября силы ПВО уничтожили 59 беспилотников: два – над Московской областью, 45 БПЛА - над Брянской областью, шесть – над Курской областью, три – над Белгородской областью и три – над территорией Тульской области.

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