Силы ПВО за ночь сбили два БПЛА, пытавшихся атаковать Москву

По данным Минобороны в ночь на 18 ноября силы ПВО уничтожили 59 беспилотников: два – над Московской областью, 45 БПЛА - над Брянской областью, шесть – над Курской областью, три – над Белгородской областью и три – над территорией Тульской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии