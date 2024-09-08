SCMP: житель Китая проработал 104 дня с одним выходным и умер от отказа органов

Молодой мужчина умер в Китае после того, как проработал маляром 104 дня с одним выходным. Он скончался от полиорганной недостаточности, вызванной пневмококковой инфекцией, сообщила газета South China Morning Post.
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