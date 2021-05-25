Очистку лесов Архангельской области от мусора оценили в 1 млрд рублей: Новости ➕1, 25.05.2021

На ликвидацию всех свалок в лесах Архангельской области нужен 1 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на главу регионального министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Игоря Мураева.
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