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СССР-Россия

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Одесские партизаны пустили под откос эшелон с немецким барахлом

Одесские партизаны пустили под откос эшелон с немецким барахлом

отряд Ковпака сообщает: Одесские партизаны пустили под откос эшелон с военной помощью стран НАТО. По сообщению подпольщиков, работающих в Укрзализныце, около 23.

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Комментарии
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Boris Max
....что если и будем брать Одессу — то только вместе с силами одесского подполья, по-другому будет очень тяжело..... с 2014-го, выбили все русское подполье. Никого не осталось.... Да вы что авторы... сами себя рекламировали по одессе и харькову... за два года СВО пару акций и вы просыпаетесь... И конечно Одессу без подполья не возьмут.. 100500 ха-ха не вас ссыкливые одесситы...
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