Одесские партизаны пустили под откос эшелон с немецким барахлом

Boris Max

....что если и будем брать Одессу — то только вместе с силами одесского подполья, по-другому будет очень тяжело..... с 2014-го, выбили все русское подполье. Никого не осталось.... Да вы что авторы... сами себя рекламировали по одессе и харькову... за два года СВО пару акций и вы просыпаетесь... И конечно Одессу без подполья не возьмут.. 100500 ха-ха не вас ссыкливые одесситы...