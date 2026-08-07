Сколько стоит «бесплатное» наследство: сколько заберет государство и как законы 2026 года меняют правила

Наследство в виде квартиры, дачи или денег на счете часто приносит не только радость, но и тревогу: сколько из этого заберет государство? Вокруг этой темы годами копятся мифы, из-за которых люди начинают паниковать раньше времени.
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