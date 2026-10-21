«Я её не создала. Конечно, я так не хотела. А кто хочет быть брошенной?» — Этери Тутберидзе впервые вслух заговорила о том, о чём обычно молчала: о семье, которая не сложилась, и об одиночестве, оставшемся при ней после всех побед.
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