«Я её не создала. Конечно, я так не хотела. А кто хочет быть брошенной?» — Этери Тутберидзе впервые вслух заговорила о том, о чём обычно молчала: о семье, которая не сложилась, и об одиночестве, оставшемся при ней после всех побед.