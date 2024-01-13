“Я не знаю, когда теперь выйду замуж, будут ли у меня дети”, – Руслану Коршунову могли лишить жизни

Весь мир думает, что же привело к трагической гибели 20-летней Русланы. Слухи ходят, будто это дело рук какой-то секты, в то время как другие утверждают, что девушка страдала от неуверенности в своем будущем и непонятных страхов.
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