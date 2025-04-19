ВС РФ освободили населенный пункт Шевченко в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Шевченко в ДНР, передает Минобороны РФ. «В результате решительных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Шевченко в Донецкой Народной Республике», — сообщили в ведомстве.
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