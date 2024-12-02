На ЯМЭФ планируют подписать меморандумов на 30 млрд рублей

Фото: Михаил ГладчукДелегация Республики Крым в рамках Ялтинского международного экономического форума, который пройдет в Уфе с 3 по 5 декабря, намерена подписать ряд меморандумов на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей.
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