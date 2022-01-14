Шесть палестинцев получили ранения при столкновениях с израильскими силами

По меньшей мере шесть палестинцев были ранены израильскими силами во время еженедельной акции протеста против строительства еврейских поселений в деревне Кафр-Каддум на Западном берегу, 14 января сообщает WAFA со ссылкой на местные источники.
По меньшей мере шесть палестинцев были ранены израильскими силами во время еженедельной акции протеста против строительства еврейских поселений в деревне Кафр-Каддум на Западном берегу, 14 января сообщает WAFA со ссылкой на местные источники.
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