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Шесть палестинцев получили ранения при столкновениях с израильскими силами

Шесть палестинцев получили ранения при столкновениях с израильскими силами

По меньшей мере шесть палестинцев были ранены израильскими силами во время еженедельной акции протеста против строительства еврейских поселений в деревне Кафр-Каддум на Западном берегу, 14 января сообщает WAFA со ссылкой на местные источники.

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