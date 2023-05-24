Зенитные расчеты ВС РФ подготовились к отражению атак украинских войск у Каховского водохранилища

Подразделения Вооруженных сил России подготовились к попыткам украинских националистов нанести удар в районе Каховского водохранилища, сообщает РИА Новости, ссылаясь на офицера ВС РФ.
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