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Зенитные расчеты ВС РФ подготовились к отражению атак украинских войск у Каховского водохранилища

Зенитные расчеты ВС РФ подготовились к отражению атак украинских войск у Каховского водохранилища

Подразделения Вооруженных сил России подготовились к попыткам украинских националистов нанести удар в районе Каховского водохранилища, сообщает РИА Новости, ссылаясь на офицера ВС РФ.

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