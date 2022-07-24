Володимир Зеленський під час відвідин розташування українських військ у Дніпропетровській області (архівне фото) Президент України звернувся до народу напередодні Дня української державності Це свято, яке відзначається 28 липня, Володимир Зеленський заснував у 2021 році Після п'яти місяців російських атак Україна продовжуватиме робити все можливе, щоб завдати ворогові як «Навіть окупанти визнають, що ми переможемо, […] Сообщение Президент України звернувся до народу напередодні Дня української державності появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.