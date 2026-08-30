FPV-перехватчики "Запада" тараном уничтожили коптеры ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Запад" воздушным тараном сбили БПЛА противника коптерного типа на краснолиманском направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым