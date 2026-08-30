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ТАСС

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FPV-перехватчики "Запада" тараном уничтожили коптеры ВСУ под Красным Лиманом

FPV-перехватчики "Запада" тараном уничтожили коптеры ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Операторы FPV-перехватчиков подразделений войск беспилотных систем группировки войск "Запад" воздушным тараном сбили БПЛА противника коптерного типа на краснолиманском направлении.

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