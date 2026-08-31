iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra обновились в Европе — вышел августовский патч

Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra обновились в Европе — вышел августовский патч

До этого он был доступен только в Южной Корее Samsung начала распространять августовское обновление безопасности для смартфонов серии Galaxy S24 в Европе — до этого ПО было доступно только на домашнем для Samsung рынке в Южной Корее.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым