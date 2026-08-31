Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra обновились в Европе — вышел августовский патч

До этого он был доступен только в Южной Корее Samsung начала распространять августовское обновление безопасности для смартфонов серии Galaxy S24 в Европе — до этого ПО было доступно только на домашнем для Samsung рынке в Южной Корее.
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