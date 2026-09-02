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"Время не терпит": Перенджиев об усилении ПВО и антидроновой защите на предприятиях

"Время не терпит": Перенджиев об усилении ПВО и антидроновой защите на предприятиях

В российском руководстве понимают риски ударов по территории стран НАТО, поэтому стараются не допустить расширения украинской войны и делают упор на усиление ПВО.

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