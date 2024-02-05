МО РФ: Боец Трофимов уничтожил два БПЛА и обезвредил взрывное устройство

Военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации Игорь Трофимов своевременно выявил подлетающие к укрытию солдат боевые беспилотники ВС киевского режима, самостоятельно подорвал два БПЛА и начал обезвреживать одну из бомб.
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