Вратарь ЦСКА: «Слова Акинфеева и остальных вселили в меня уверенность, что серия пенальти с «Зенитом» уже сделана»

Вратарь московского ЦСКА Владимир Шайхутдинов, выступающий за ульяновскую «Волгу», в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Муйжнеком рассказал о словах Игоря Акинфеева, сказанных им перед серией пенальти в матче против «Зенита» в Кубке России в 2024 году.