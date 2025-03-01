«Вы должны быть благодарны США. Вы не в том положении, у вас нет карт на руках». Главное о встрече Трампа и Зеленского в Белом доме

США со своими евро сателлитами вскормили достойного себе волчонка. По мнению Трампа Зеленский то не легитимен в рамках большой политики, то называет его " президентом", то "господином президентом", то лично ожидает его авто с гос. влагами, снимается на фото на равных и т.д. и т.п., и пр. Одним словом, можно считать, что укро гетман заработал кое-какие очки в зубо дробильном диалоге, как с дядюшкой Дональдом, так и вице- президентом Джей- Ди- Вэнсом. Без затяжных пауз типа "ааа..."," ээээ...," пулит в ответ. мешая в кучу и откровенное вранье о действиях российского Президента. Что-то не понятно, о каком не уважении к великим Штатам говорит их Президент ? Немецкий Шольц молча подавился ливерной колбасой. Ангела Меркель ни слова, ни мало-мальского действия не проявила, когда Трамп через весь стол накатом послал в адрес фрау вруше конфетки. Макрон с умилительной улыбочкой принял заботу Трампа об освобождении его, французского неряхи от перхоти. Ну, а вот украинский не легитим назло всему миру мозолит глаза своей явно не свежей, заношенной тряпицей. А мистер Трамп только сейчас заметил не дипломатическое неглиже не сговорчивого парубка, вернее шалопая с укры? Когда-то Нуланд исходясь гневным потом, орала, что США миллиарды ( кажется 5) истратили на майдановские бунты. Сейчас, новое заокеанское руководство с обидой с присыпкой угрозами сетует на какие-то возражения государству, которое не чета нуландским постряпушкам: вбухало в то, чтобы на украинской территории до сих пор творился нео нацистский кровавый режим и разбой ?! Но ведь это же главные улики против амеров, как и против европейской и киевской своры! Ах, "Да"!... Ещё и пытается водить за нос самую "миролюбивую " страну: злостно не хочет подписываться под обещанным редкоземельем.

Сергей Демидов

А вот мнение пожилого русского эмигранта по поводу вчерашней встречи Трампа и Зеленского: 28 февраля 2025 года. Что это было? 1. Я - не трампист. 2. Я - не фанат президента Зеленского. 3. Я 30 лет живу в США и неплохо понимаю английский. 4. Объективное восприятие – единственное, что ценно в данном случае. Сначала кусками на работе слушал (на английском) сегодняшние «переговоры» президентов Трампа и Зеленского в Белом доме. Впечатление от Трампа и Вэнса крайне негативное, от Зеленского – непонятное – мог бы и помолчать. Потом, уже дома, я послушал мнение политологов. Оно подтверждало мое первое впечатление. И, наконец, вечером я подробно просмотрел (на английском) всю сегодняшнюю встречу Трампа и Зеленского. Основные впечатления оказались несколько другими: 1. Трамп нарушил обычный протокол фотосъёмки перед подписанием документов «за закрытыми дверями» в качестве некоего триумфа «римского типа», когда торжества начинались сильно заранее. По сути, пресс-конференция была устроена и до подписания, и должна была состояться после подписания некоего документа. Рано начал праздновать. 2. В большей части этой предпресс-конференции я не увидел ничего унижающего Зеленского. Трамп вёл себя необычано прилично и торжественно, а однажды даже назвал себя миротворцем. Он говорил гадости, но это про Байдена. Некрасиво, но к делу отношения не имеет. 3. Вице-президент Вэнс не сказал ничего такого, что якобы спровоцировало Зеленского, хотя мог бы помолчать. С другой стороны, не он начал ссору. Так что я не заметил никакой «устроенной Вэнсом западни». Наоборот, он подчёркивал отстранённость от симпатий, что должно было, по его мнению, способствовать миротворческой миссии. Зеленский понимать это отказывался. 4. Зеленский явно хотел перетянуть симпатии Трампа на свою сторону и воспользовался, как ему показалось, удобным случаем атаковать не Трампа, а Вэнса. Вдобавок, Зеленский очень не хотел давать США после окончания войны хоть что-то, делая упор на то, что платить должен агрессор. 5. Вэнс на этот «увод в сторону от темы» огрызнулся. Трам резко встал на его сторону и понеслось. 6. Трамп не делал замечание Зеленскому насчёт одежды, а дружески подколол его. После вопроса корреспондента о костюме, Трамп даже сказал, что нормальный костюм – ему нравится. Это всё были явные шутки, и Зеленского из себя они не выводили. Вывел его Трамп, когда его начало нести. 7. Конечно, такого в Белом доме ещё не было, но Трампу понравилось. Так что, возможно, для Зеленского ещё не всё потеряно.