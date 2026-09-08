Минпромторг: Союзные товары будут работать до 2026 года

Товары Союзного государства появились в пилотных секторах и будут функционировать до конца 2026 года, сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Плесецком округ...
- GK "Путин ответил. З...
- А мы точно наказы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым