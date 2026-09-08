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Царьград

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Минпромторг: Союзные товары будут работать до 2026 года

Минпромторг: Союзные товары будут работать до 2026 года

Товары Союзного государства появились в пилотных секторах и будут функционировать до конца 2026 года, сообщил замглавы Минпромторга России Роман Чекушов на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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