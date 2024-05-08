Иностранный легион – заложник политического маркетинга «галльского петуха» Эммануэля Макрона

Официальный Париж выступил 6 мая с заявлением об отсутствии солдат Иностранного легиона в зоне СВО. МИД Франции опубликовал в соцсети соответствующее заявление, в котором сказано: «Нет, Франция не отправляла войска на Украину».
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