Президент США Дональд Трамп не хочет больше «ни видеть, ни слышать» Владимира Зеленского. В случае подписания сделки по редкоземельным металлам Вашингтон может отправить вице-президента Джей Ди Вэнса, так же, как и возможно присутствие кого-то вместо Зеленского.
Американист: Зеленский больше не появится на территории США
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Эксперт бежит впереди телеги. Ему чт о, сам Трамп сказа про нежелание видеть Зелю? Явно, нет. Так зачем придумывать выводы за других?Поживём, увидим. Как будет лицо эксперта выглядеть, когда Зеля через некоторое время приедет в Фашингтон?
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22 час.
Елена Верия
Разве можно им верить? Они ВСЕГДА что-то замышляют против нас...
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20 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
на следущей неделе Стармер и Макрон берут Зеленского под белые ручки и под своим конвоем везут Зеленского на ковёр к ТРАМПУ!
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18 час.
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