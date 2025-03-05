Американист: Зеленский больше не появится на территории США

Владимир Алтайцев

Эксперт бежит впереди телеги. Ему чт о, сам Трамп сказа про нежелание видеть Зелю? Явно, нет. Так зачем придумывать выводы за других?Поживём, увидим. Как будет лицо эксперта выглядеть, когда Зеля через некоторое время приедет в Фашингтон?