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Регионы России

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Тюкавина дисквалифицировали на два матча РПЛ за удар игрока «Спартака»

Тюкавина дисквалифицировали на два матча РПЛ за удар игрока «Спартака»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрел ситуацию и отказал «Динамо» в отмене удаления Тюкавина.

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