Дмитрия Тарасова приняли за очень известного актера (видео)

Футболист Дмитрий Тарасов оказался в неожиданной ситуации, когда его приняли за знаменитого актера. Спортсмен активно помогает своей жене, Анастасии Костенко, заботиться о дочерях, Милане и Еве, которые занимаются художественной гимнастикой.