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Супертурнир в Вейк-ан-Зее. 12-й тур. Карякин сыграет с Шенклендом, Есипенко против Раппорта и другие партии

Сегодня пройдут партии 12-го тура шахматного турнира в Вейк-ан-Зее. Сергей Карякин сыграет с Сэмом Шенклендом, Андрей Есипенко против Рихарда Раппорта.

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