Музыкант Николай Васильев уехал в США после получения повестки. Рэпер Vacio обещал после «голой вечеринки» отправиться в армию, но покинул страну Стало известно, что скандальный участник «голой вечеринки» рэпер VACIO, который явился на мероприятие в одном носке, покинул страну.
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