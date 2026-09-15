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Сводка на утро 15 сентября: что происходит на Краснолиманском направлении, в Ольховатке, Доброполье, Дружковке

Сводка на утро 15 сентября: что происходит на Краснолиманском направлении, в Ольховатке, Доброполье, Дружковке

Сумское направление: группировка войск Север сообщает о тяжелых позиционных боях. В Сумском районе бойцы российской армии прошли вперед сразу на 18 участках в районе Хотени.

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