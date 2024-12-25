The Conversation: упадок Византии не был связан с болезнями и климатом

Британские археологи из Оксфордского университета при участии польских коллег из Варшавского университета дали новый ответ на вопрос о причинах начала упадка Византии, также известной как Восточная Римская империя.
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