КВАДРАТУРА КРУГА «Мирный план» внезапно усох на 70 процентов. Автор плана – просроченный президент – внезапно передумал побеждать Россию, и оставил только три второстепенных пункта: продовольственная безопасность, свобода судоходства и атомная безопасность.
Рожки да ножки от «формулы мира»
Комментарии
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владимир рябченко
Байден - убийца...
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15 час.
АА
Алекс Архипов
И поэтому бомбит наши радары ядерного предупреждения?
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12 час.
Евгения Болотова
Двоих уже кокнули кто из прибывших будет следующим?
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1 час.
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