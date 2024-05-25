Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 724 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгения Болотова
    Двоих уже кокнули кто из прибывших будет следующим?Рожки да ножки от...
  • Олег Самойлов
    На словах и чужими руками они готовы с Россией и повоевать! А вот как до дела дойдет, то чай желание-то и пропадет! б...А как вам такая н...
  • Ирина Трифонова
    Бездействие думы и федерального собрания, когда нужны радикальные меры, поражает. Паралич или сон литаргический.Суд по иску Минюс...

Рожки да ножки от «формулы мира»

Рожки да ножки от «формулы мира»

КВАДРАТУРА  КРУГА «Мирный план» внезапно усох на 70 процентов. Автор плана – просроченный президент – внезапно передумал побеждать Россию, и оставил только три второстепенных пункта: продовольственная безопасность, свобода судоходства и атомная безопасность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
Байден - убийца...
Ответить
15 час.
АА
Алекс Архипов
И поэтому бомбит наши радары ядерного предупреждения?
Ответить
12 час.
Евгения Болотова
Двоих уже кокнули кто из прибывших будет следующим?
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх