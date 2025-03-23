Российская авиация разгромила объекты ВПК Украины в 138 районах

РИА Новости/Евгений Биятов Российская авиация нанесла мощный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и скоплениям живой силы в 138 районах проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
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