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Российская авиация разгромила объекты ВПК Украины в 138 районах

Российская авиация разгромила объекты ВПК Украины в 138 районах

РИА Новости/Евгений Биятов Российская авиация нанесла мощный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и скоплениям живой силы в 138 районах проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

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