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Дмитровец

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«Лето в Москве»: в выходные в столице пройдут соревнования по сап-поло

«Лето в Москве»: в выходные в столице пройдут соревнования по сап-поло

Первые летние дни пройдут в столице очень активно и весело В эти выходные Гольяновский пруд станет местом не только для отдыха, но и для захватывающих игр по сап-поло, призванных подарить новые впечатления и энергию всем гостям фестиваля «Москва — на волне.

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