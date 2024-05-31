«Лето в Москве»: в выходные в столице пройдут соревнования по сап-поло

Первые летние дни пройдут в столице очень активно и весело В эти выходные Гольяновский пруд станет местом не только для отдыха, но и для захватывающих игр по сап-поло, призванных подарить новые впечатления и энергию всем гостям фестиваля «Москва — на волне.