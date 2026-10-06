Медведи устроили драку прямо на дороге на Итурупе: очевидцы сняли поединок на видео

На курильском острове Итуруп два медведя-самца устроили драку прямо на глазах туристов.На острове Итуруп (Курильские острова) автомобилисты стали свидетелями необычной сцены: два медведя сошлись в схватке прямо на проезжей части, сообщил Telegram‑канал Amur Mash.