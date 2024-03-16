Ценам на жилье в Москве предрекли скорое падение

Вторичное жилье в Москве и области в ближайшее время может подешеветь. Скорое падение цен на квартиры в столичном регионе предрекла ведущий эксперт по продаже недвижимости компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк, пишет РИАМО.