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Ценам на жилье в Москве предрекли скорое падение

Вторичное жилье в Москве и области в ближайшее время может подешеветь. Скорое падение цен на квартиры в столичном регионе предрекла ведущий эксперт по продаже недвижимости компании «ТСН Недвижимость» Ольга Клапанюк, пишет РИАМО.

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