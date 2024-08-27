Советы лунно-посевного календаря на остаток 2024 года

Лунный посевной календарь — важный инструмент для всех, кто занимается выращиванием растений. Фазы Луны оказывают существенное влияние на рост и развитие культур, помогая садоводам и огородникам планировать работы на участке с максимальной пользой.
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