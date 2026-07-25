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Царьград

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Стейк, пончик или осьминог: что едят на утро миллиарды Маск, Безос иБаффет

Стейк, пончик или осьминог: что едят на утро миллиарды Маск, Безос иБаффет

Что едят на завтрак миллиардеры Маск, Безос, Баффет и кто из них пропускает утренний приём пищиУтренние привычки богатейших бизнесменов мира не раз становились предметом внимания СМИ.

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