Украинский фронт, главное за сутки: Удар по Киеву, «Центр» и «Юг» прорываются к Дружковке

1615-й день спецоперации. В Часов-Ярском «котле» осталось от силы 40 недобитков Армия России ускоряет темпы наступления.
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