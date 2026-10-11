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Маргарита Симоньян заявила о вручении премии Кеосаяна спасшему девочек при пожаре в Хабаровском крае

Маргарита Симоньян заявила о вручении премии Кеосаяна спасшему девочек при пожаре в Хабаровском крае

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о вручении премии Тиграна Кеосаяна пенсионеру Игорю Вольштейну из Комсомольска-на-Амуре, который спас девочек во время пожара.

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