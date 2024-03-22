Почему шеллак не держится на ногтях долго: основные причины и рекомендации

За последние годы шеллак стал самым любимым средством, чтобы создать идеальный маникюр. Долгосрочное покрытие, возможность выбора из обширной цветовой гаммы, а также укрепление ногтей – вот неполный перечь преимуществ шеллака.
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