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РИА Новый день

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Две трети россиян готовы экономить каждый день ради путешествий

Две трети россиян готовы экономить каждый день ради путешествий

Большинство россиян готовы сократить повседневные расходы ради путешествия. Чаще всего граждане экономят на походах в кафе и развлечениях.

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