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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Мирный саммит по Украине завершился без единогласной поддержки заявления

Индия и Саудовская Аравия отказываются поддержать коммюнике, а Китай остается в стороне. Западные державы и их союзники на саммите в Швейцарии осудили спецоперацию России на Украине, но им не удалось убедить основные неприсоединившиеся государства присоединиться к их окончательному заявлению, и ни одна страна не выступила с предложением принять продолжение.

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