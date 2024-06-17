Мирный саммит по Украине завершился без единогласной поддержки заявления

Индия и Саудовская Аравия отказываются поддержать коммюнике, а Китай остается в стороне. Западные державы и их союзники на саммите в Швейцарии осудили спецоперацию России на Украине, но им не удалось убедить основные неприсоединившиеся государства присоединиться к их окончательному заявлению, и ни одна страна не выступила с предложением принять продолжение.