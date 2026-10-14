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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У «Филадельфии» нет побед в первых 8 матчах в сезоне. Это худший старт в истории клуба, антирекорд НХЛ в XXI веке – серии «Аризоны» и «Сан-Хосе» из 11 игр

« Филадельфия » проиграла « Сиэтлу » (2:3 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.  У команды под руководством Рика Токкета 8 поражений в 8 играх в текущем сезоне (из них 5 – в основное время).

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