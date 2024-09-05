Зима без электричества: массовое бегство людей из Украины становится неизбежным Ольга ВайленкоС приближением зимнего сезона на Украине всё более актуальной становится проблема энергетической безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии